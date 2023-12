Un 17enne in giro nel centro di Napoli con un tirapugni

Leggi su anteprima24

(Di domenica 10 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte i Carabinieri della compagniahanno setacciato le strade della movida. Durante le operazioni che hanno permesso di identificare decine di giovanissimi i militari hanno denunciato un. Il ragazzo, fermato a piazza del Gesù, è stato trovato in possesso di unin metallo. Il minore aveva tentato di fuggire ma poco dopo è stato fermato.. Nella notte i miliari hanno poi segnalato alcuni ragazzi alla Prefettura perché trovati in possesso di modiche quantità di stupefacente, tre di loro sono minorenni. Diverse le sanzioni al codice della strada: in numerosi casi emerso il mancato uso del casco, tre gli scooter sequestrati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.