Un 15enne sorpreso con un coltello a Pomigliano d’Arco

Leggi su anteprima24

(Di domenica 10 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte ai carabinieri della locale stazione, impegnati in un servizio a largo raggio, hanno denunciato unincensurato per porto illegale di strumenti atti ad offendere. I militari stavano percorrendo piazza Giovanni Leone quando hanno notato un gruppo di ragazzini. Alla vista dei militari ilha nascosto in tasca un qualcosa. Tanto è bastato ai carabinieri per intervenire. Perquisito, il giovane è stato trovato in possesso di una farfalla lungo 25 centimetri. L’arma è stata sequestrata mentre il minore è stato affidato ai genitori. L'articolo proviene da Anteprima24.it.