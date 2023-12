Ultim’ora da Castel Volturno | un big assente in gruppo | il report

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 10 dicembre 2023) Piove sul bagnato in casa Napoli, dove un ulteriore big sarebbe apparso non al meglio nel corso dell’ultimo allenamento azzurro. Il periodo negativo vissuto dal Napoli nell’ultimo mese parrebbe tutt’altro che intenzionato a lasciar stare la formazione azzurra. Dopo le tre sconfitte contro Real Madrid, Inter e Juventus infatti, i partenopei vedono ora incredibilmente lo spettro dell’eliminazione dai gironi di Champions League, con il tutto che si deciderà al Maradona contro il Braga. Dovessero infatti i portoghesi vincere in quel di Fuorigrotta, il prossimo 12 dicembre, con due o più gol di scarto, il Napoli verrebbe clamorosamente relegato in Europa League. Uno scenario che ha spaventato e non poco i tifosi ma che soprattutto pesa in vista delle news giunte da. Dopo i vari problemi rimediati nella sessione d’allenamento del 9 dicembre ...