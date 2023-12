Ultime notizie dal mondo Hamas | «Nessun ostaggio tornerà in Israele senza negoziati» Milei agli argentini | «Non ci sono soldi | riforme shock»

(Di domenica 10 dicembre 2023) “Stiamo correndo un serio rischio di collasso del sistema umanitario” a Gaza: così il Segretario generale Onu Antonio Guterres, parlando al Forum di Doha, in Qatar. Almeno 1,93 milioni di persone, pari al 78% della popolazione di Gaza,già sfollati interni. “Nonostante le condizioni meteo pessime, le truppe russe attaccano 24 ore su 24 Avdiivka, nel Donetsk, in media lanciano 30-40 bombardamenti massicci al giorno cercando di conquistarla in tutti i modi”, ha detto il capo militare della città Vitaliy Barabash, citato da Unian. Joe Biden è andato all’attacco del suo probabile rivale nella corsa alla Casa Bianca, durante un evento elettorale in California. Il presidente ha affermato che gli Stati Uniti non pospermettersi di rischiare di avere Trump in carica nel 250mo anniversario della Dichiarazione di Indipendenza, nel 2026

Altre News in Rete:

La pace nel Caucaso è ancora molto lontana

L'Armenia è stata molto attiva in questesettimane nelle sue relazioni con Unione Europea e Stati Uniti ma non solo. E non possiamo poi dimenticare che in Azerbaigian sono detenuti almeno sei ...

Guerra Ucraina, Kiev: Avdiivka in Donetsk attaccata 24 ore su 24. LIVE Sky Tg24

«La ragazza della jeep è mia figlia Naama: è ostaggio degli stupratori di Hamas, liberatela adesso» Corriere della Sera

Come non cadere nelle fake news in 4 mosse

Internet e social media sono ormai invasi dalla disinformazione: ecco alcune dritte utili per riconoscerla e non diffonderla oltre ...

Attacco al 'carro amato'. Flash mob con il bavaglio: "Non ci sono parole ora bisogna rimuoverlo"

Modena «Il «Carro Amato Non so quanti complimenti ho ricevuto. Fa piacere, lo ammetto: non è da tutti fare un’opera che fa discutere, che fa parlare di pace usando un oggetto di guerra. È un’idea che ...