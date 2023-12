UFFICIALE – Mendez salta Inter-Real Sociedad | sarà operato! Il comunicato

(Di domenica 10 dicembre 2023) In vista di, gli spagnoli perdono per infortunio Brais, protagonista con gol nella sfida di andata. Il centrocampistaoperato a Barcellona, di seguito ildel club.LA SFIDA – Nienteper Brais. Il centrocampista ha ricevuto un brutto colpo sull’avambraccio destro ecostretto are l’ultima sfida valida per i gironi di UEFA Champions League in programma martedì. Di seguito ildel club: “Braisha subito un trauma all’avambraccio destro durante la partita col Villar, riscontrando una frattura diafisaria dell’ulna. Il ...

Altre News in Rete:

Real Sociedad, che tegola! Brais Mendez si frattura l'ulna, non ci sarà con l'Inter

...nella sfida di martedì in casa dell'Inter , gara valevole per l'ultimo turno di Champions League e che decreterà quale delle due squadre arriverà prima. OUT - Come riporta il sito...

Real Sociedad, infortunio all’avambraccio per Brais Mendez: salta l’Inter fcinter1908

Calcio a 5 – Serie A2 Élite: Elledì, ufficiale l’asso Vander Méndez Salas IdeaWebTv

Real Sociedad, infortunio all’avambraccio per Brais Mendez: salta l’Inter

Una vittoria però parzialmente macchiata da un infortunio importante. Come si legge sul sito ufficiale del club basco, "Brais Mendez ha subito un trauma all'avambraccio destro durante la partita col ...

Novità Paramount+ dicembre 2023: le nuove uscite tra film e serie tv

Le novità in uscita su Paramount+ nel mese di dicembre 2023, tra cui film come Finestkind, Transformers: il risveglio e The Whale ...