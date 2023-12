Udinese | Cioffi | ‘Noi un po’ polli ad aggredire alti Giovani? Vedo tanti diamanti grezzi’ | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di domenica 10 dicembre 2023) 2023-12-10 00:22:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Intervistato da Dazn, Gabriele, allenatore dell’, ha parlato così: “La mia scelta è stata di aspettare l’Inter bassa, tarpando le ali a Barella. Sapevo che avremmo concesso metri e che i loro terzini avrebbero portato profondità. Ho pensato a una partita di sofferenza. Il rigore ci ha spento il cervello. Questo non deve accadere. Non sia mai che il dio del calcio ti porti a un pareggio. La loro qualità è questa, ti sfondano. Abbiamo staccato la testa. Il rigore era dubbio dal campo e io non commento. Ai microfoni di Sky, il tecnico ha poi aggiunto: I? – “grezzi. Samardzic e Zemura hanno un potenziale enorme, ...