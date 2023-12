Ucraina | “Valutiamo se partecipare a Olimpiadi di Parigi”

Leggi su tpi

(Di domenica 10 dicembre 2023) Una decisione non è stata ancora presa, ma l’sta valutando se mandare o meno i suoi atleti ai Giochi Olimpici che si terranno al’anno prossimo (2024): lo ha reso noto il ministro della Gioventù e dello Sport ucraino, Matvyi Bidnyi, come riporta Rbc-. Il ministro ha spiegato che la decisione verrà presa tenendo conto degli interessi del Paese. “Questa non è solo una questione sportiva, è una questione di politica estera – ha spiegato Bidnyi -. La decisione di(alle, ndr) deve basarsi sugli interessi del nostro Stato. Dobbiamo mantenere la calma e prendere decisioni equilibrate. Ogni atleta lo capisce”. In risposta alla decisione del Comitato olimpico internazionale (Cio) di autorizzare la partecipazione ai Giochi didi atleti russi e ...