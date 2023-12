Ucraina-Russia | Lavrov | “Dominio Occidente di 500 anni sta finendo”

(Di domenica 10 dicembre 2023) (Adnkronos) – “I 500di dominazione del mondo da parte dell’” stanno arrivando alla fine. A ribadirlo il ministro degli Esteri russo Sergei, in videocollegamento con il Forum di Doha, durante il quale ha affermato che “la guerra ibrida” che l’sta conducendo contro laè basata sulla “cancel culture”. Soffermandosi sulla guerra Israele-Hams, ha detto: “E’ inaccettabile che Israele usi l’attacco lanciato da Hamas il 7 ottobre come giustificazione per una punizione collettiva del popolo palestinese”. “Dobbiamo fare tutto il possibile per continuare a esercitare questa pressione politica per arrivare a un cessate il fuoco umanitario”, ha aggiunto, secondo le dichiarazioni riportate dall’agenzia Tass. Queste parole arrivano nel giorno del ...

