Altre News in Rete:

Ucraina, Putin: "Il futuro della Russia dipende dai soldati impegnati al fronte"

10 dic 10:20: "Il futuro dipende dai soldati dell'operazione in" Le truppe russe in prima linea nell'operazione militare speciale in'stanno combattendo per il futuro del loro Paese'. Lo ha ...

Ucraina, Putin manda in guerra i migranti. Per evitare l’espulsione accettano di “lavorare per lo… Il Fatto Quotidiano

Il Cio con la "furbata" sulla Russia scontenta tutti e dimentica i morti

La compagnia dei cuor di leone che staziona al Cio ha trovato l'ennesimo escamotage per scontentare tutti. O quasi. Come se il mondo dello sport non fosse già abbastanza diviso. Oppure mettiamola così ...

Guerra Russia Ucraina, la paura di Zelenska: “Se il mondo non ci aiuta, moriremo”. Scholz la rassicura

La guerra a Gaza, scatenata dal massacro di Hamas il 7 ottobre, ha inevitabilmente oscurato il conflitto in Ucraina. Finora nessuno ha chiesto a Kiev di smettere di combattere e avviare un negoziato c ...