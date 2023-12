Uccisa in albergo | le ricerche del marito sul satanismo

Leggi su agi

(Di domenica 10 dicembre 2023) AGI - Sono ancora poco chiari i contorni dell'omicidio di Rossella Cominotti, trovata senza vita la mattina dell'8 dicembre in una stanza dei una locanda di Mattarana, nello Spezzino. Stanza che condivideva con il, Alfredo Zenucchi, fermato per l'assassinio della consorte. I due, stando al racconto dell'uomo, avevano pianificato di tagliarsi le vene insieme: ci avevano già provato il 3 dicembre, sempre nella stanza dell'hotel, ma senza riuscirci. Tagli al collo e alle braccia, che lo stesso Zenucchi avrebbe mostrato agli inquirenti durante l'interrogatorio. Poi un altro tentativo il 6: Alfredo ha colpito Rossella con il rasoio, alle braccia e al collo. Lei è morta, lui non ce l'ha fatta. L'ha vegliata per due notti, poi ha lasciato l'. I due avrebbero anche assunto eroina insieme: nella stanza sono state trovate alcune siringhe. L'uomo ...