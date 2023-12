Typhare necesse est | Peppino Prisco | un alpino interista

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 10 dicembre 2023) Roma, 10 dic – Correva l’anno 2001 quando parte del gruppo squadra dell’Inter si concesse una scappatella finita nelle carte della questura. «I festini a luci rosse dei giocatori? Non ne so niente…quando escono non mi chiamano mai»: ci pensò, ex tenentee noto dirigente, a chiudere ogni questione mediatica con la sua elegante e tagliente ironia. Madre bauscia e padre partenopeo, il 10 dicembre 1921 nasceva nel capoluogo meneghino l’indimenticato avvocato del pallone italiano. Dopo aver servito l’Italia durante il secondo conflitto mondiale, si mise alle dipendenze della (decisamente) più profana causa nerazzurra. Chissà come avrebbe sarcasticamente liquidato le stucchevoli polemiche sull’ormai “famoso” raduno riminese delle sue amate penne nere… Il colpo di fulmine per ...