Troppa neve | cancellato il supergigante e lo slalom Coppa del mondo sottosopra

Leggi su agi

(Di domenica 10 dicembre 2023) AGI - Il maltempo si abbatte sulladeldi sci alpino. Sembra quasi paradossale ma laha causato molte cancellazioni in quest'avvio di stagione. Per quanto concerne il Circo bianco maschile, sette sono state le cancellazioni su nove gare previste. Un record anche perché annullare unospeciale, come accaduto oggi in Val d'Isére, è cosa molto insolita. La tanta nevicata caduta nella notte a Sankt Moritz ha costretto alla cancellazione del secondofemminile facendo cosi' slittare il tanto auspicato 'Goggia-Brignone show' al prossimo weekend quando in Val d'Ise're sono programmate una discesa e un superg. Inevitabile che per recuperare le gare, il calendario verrà un po' 'rivoluzionato'. Nella località francese, la Federazione Internazionale ...