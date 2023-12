Tre suicidi in 28 giorni nel carcere di Montorio dove è detenuto anche Turetta “Silenzio insopportabile dell’istituto e del Garante”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 dicembre 2023) Trein 28neldi, alle porte di Verona, la casa di detenzionesi trovaFilippo, estradato in Italia dopo l’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin. La notizia della tragica sequenza di disperazione e di morte è stata data dall’associazione Sbarre di Zucchero, che si occupa dei problemi dei detenuti. “A poche ore dalla notizia del decesso in ospedale deldi San Vittore che si era impiccato mentre era in corso la diretta della Prima della Scala di Milano, ci giunge notizia dettagliata dell’ennesimoo neldi Verona. – scrivono Monica Bizaj, Micaela Tosato e Marco Costantini a nome dell’associazione – Un giovane marocchino, Oussama Saidiki, si ...