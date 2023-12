Traffico Roma del 10-12-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 10 dicembre 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto ancora molti gli spostamenti sulle autostrade sulla A1Napoli code a tratti tra Frosinone e la diramazioneSud anche nel tratto Firenzesi rallenta in direzione della Capitale tra Orte e Ponzanono risolto l’incidente sulla A24-teramo rimangono rallentamenti e code tra Vicovaro Mandela Tivoli versoin coda sulla diramazionenord tra Settebagni raccordo In quest’ultima direzione sulla Salaria code dovute ai lavori all’altezza di Settebagni in direzione del centro più avanti code a tratti tra la motorizzazione e la tangenziale anche sulla Flaminia rallentamenti in direzione del centro tra il raccordo e la tangenziale è su quest’ultima code verso il Foro ...