Traffico Roma del 10-12-2023 ore 15 | 30

(Di domenica 10 dicembre 2023) Luceverdementre Mati all’ascolto al pincianorallentato da un incidente in Largo Benedetto Marcello in prossimità di via Alessandro Scarlattiintenso in centro sul lungotevere con il Ponte Vittorio Emanuele II il ponte Regina Margherita sulla Colombo rallentamenti e code tra la Pontina è Viale America direzione centro fino al 7 gennaio in vigore il piano mobilità del trasporto pubblico per le feste natalizie potenziate 17 linee bus diretti in centro verso le aree commerciali attiva in oltre le linee gratuite free uno è free due dirette in centro e con partenza da Termini e da Ostiense Inoltre estese le ZTL del centro e del Tridente attiva e tutti i giorni escluso il 25 dicembre dalle 6:30 alle 20 infine sono terminati i lavori sulla linea della metropolitana La linea è attiva di sera con le ultime corse il ...