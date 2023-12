Traffico Roma del 10-12-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 10 dicembre 2023) Luceverdeben trovati dalla redazione circolazione al momento scorrevole sulle principali strade die provincia questa sera alle 20:45 allo stadio Olimpico l’incontro di calcioFiorentina possibili disagi nell’area circostante questa notte per interventi di manutenzione la galleria Giovanni XXIII chiude dalle 1 alle 6 in direzione di via della Pineta Sacchetti per concludere fino al 7 gennaio in occasione delle feste natalizie in vigore il piano mobilità e del trasporto pubblico potenziate 17 linee bus diretta in centro o nelle aree commerciali per i dettagli di questa e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it deve andare oggi è tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...