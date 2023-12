Traffico Roma del 10-12-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 10 dicembre 2023) Luceverdevedi trovati in studio Sonia cerquetani sul raccordo anulare per un auto in fiamme e code tra la Pontina è la via del Mare in carreggiata esterna disagi alper incidente sulla via Tuscolana altezza via del Casale Ferranti in direzione del raccordo e nei pressi di via Monselice incidente con lunghe code sulla via Portuense altezza via mare verso Scusa ma persul percorso Urbano della A24 da Portonaccio alla tangenziale est alle 20:45 allo stadio Olimpico incontro di calcioFiorentina ilsarà sostenuto in tutta la zona dello stadio di Prati e del quartiere Flaminio verso lo stadio a disposizione numerose linee bus fino al 7 di gennaio e quindi per tutte le feste natalizie in vigore il piano mobilità e del trasporto pubblico potenziate le linee bus dirette in ...