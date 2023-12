Traffico Roma del 10-12-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

poco il su strade ed autostrade della capitale questa sera alle 20:45 allo stadio Olimpico incontro di calcio Fiorentina in tutta la zona dello stadio di Prati del quartiere Flaminio il sarà sostenuto verso lo stadio a disposizione numerose linee bus ricordiamo che la galleria Giovanni XXIII chiude in orario notturno tra le 22 e le 6 in direzione di via della Pineta Sacchetti ma oggi proprio in occasione dell'incontro di calcio la galleria sarà chiusa dalla 1 alle 6 di domattina 11 dicembre fino al 7 di gennaio e quindi per tutte le feste natalizie è in vigore il piano mobilità e del trasporto pubblico potenziate 17 linee bus dirette in centro o nelle aree commerciali