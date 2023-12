Traffico Roma del 10-12-2023 ore 11 | 30

(Di domenica 10 dicembre 2023) Luceverdetrovati dalla redazione in studio Sonia cerquetani incidente Concordia al viadotto della Magliana altezza via del Cappellaccio verso l’Eur bravi rallentamenti ma persulla Salaria nelle due direzioni nei pressi dell’aeroporto dell’Urbe attenzione a causa delle basse temperature è possibile incontrare tratti di strada ghiacciati massima cautela nella guida è bene evitare brusche frenate questa sera alle 20:45 allo stadio Olimpico incontro di calcioFiorentina sarà sostenuto ilin zona Prati e il nel quartiere Flaminio verso lo stadio lo ricordiamo disposizione numerose linee di bus maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito.luceverde.it servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce ...

