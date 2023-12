Traffico Roma del 10-12-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 10 dicembre 2023) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani nulla da segnalare su strade ed autostrade della capitale la circolazione è ancora scarsa ovunque attenzione a causa delle basse temperature è possibile incontrare tratti di strada ghiacciati massima cautela nella guida ed è bene evitare brusche frenate questa sera alle 20:45 allo stadio Olimpico incontro di calcioFiorentina in tutta la zona dello stadio di Prati del quartiere Flaminio ilsarà sostenuto verso lo stadio a disposizione numerose linee bus via Giovanni XXIII chiude in orario notturno tra le 22 e le 6 in direzione di via della Pineta Sacchetti ma oggi proprio in occasione dell’incontro di calcio la galleria sarà chiusa dalle 1 alle 6 di domattina 11 dicembre maggiori dettagli su queste ed altre notizie sul sito ...