Traffico Roma del 10-12-2023 ore 08 | 30

(Di domenica 10 dicembre 2023) Luceverdeveri trovati dalla redazione in studio Sonia cerquetani scarso ilsu strade ed autostrade della capitale la galleria Giovanni XXIII chiude in orario notturno tra le 22 e le 6 in direzione di via della Pineta Sacchetti ma oggi in occasione dell’incontro di calcioFiorentina la galleria sarà chiusa dalla 1 alle 6 di domattina 11 dicembre esteso l’orario delle ZTL attive dalle 6:30 alle 20 anche il sabato e i festivi ad esclusione del 25 di dicembre ma i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità