Traffico Roma del 10-12-2023 ore 07 | 30

(Di domenica 10 dicembre 2023) LuceverdeBuongiorno e buona domenica dalla redazione in studio Sonia cerquetaniscarso Vista l’ora su strade ed autostrade della capitale attenzione a causa delle basse temperature è possibile incontrare tratti di strada ghiacciati massima cautela nella guida ricordiamo che fino al 7 di gennaio e quindi per tutte le feste natalizie è in vigore il piano mobilità e del trasporto pubblico sono state potenziate 17 linee bus diretta in centro o nelle aree commerciali attive anche le linee gratuite free 1 e free 2 in partenza dalla stazione Termini e da Piramide e dirette in centro le linee sono attive tutti i giorni dalle 9 alle 21 le domeniche 17 e 24 dicembre sarà possibile prendere i mezzi pubblici gratuitamente ma per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito tweet un servizio a cura della c e della polizia locale ...