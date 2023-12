(Di domenica 10 dicembre 2023) La sintesi della vittoria per 4 - 1 delcontro il, prossimo avversario del Milan in Champions League: gol di Udogie, doppietta di Richarlison e rigore di Son. Per i Magpies rete di ...

Altre News in Rete:

Tottenham - Newcastle 4 - 1: gol e highlights

La sintesi della vittoria per 4 - 1 delcontro il, prossimo avversario del Milan in Champions League: gol di Udogie, doppietta di Richarlison e rigore di Son. Per i Magpies rete di Joelinton nel ...

Tottenham Newcastle 4-1: video, gol e highlights Sky Sport

LIVE! Tottenham-Newcastle 3-0: ancora Richarlison. Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale Eurosport IT

Newcastle in crisi: 4 gol dal Tottenham

Piove sul bagnato in casa Newcastle. Altra sconfitta per gli uomini di Howe in Premier, molto pesante. E alla prossima c'è il Milan ...

Tottenham-Newcastle 4-1, Son-show con un gol e due assist: Pochettino torna a vincere, Howe spera in un cambio di rotta

PREMIER LEAGUE - Il Tottenham travolge il Newcastle al termine di una partita senza storia: gli Spurs travolgono i Magpies con il punteggio di 4-1. Il protagoni ...