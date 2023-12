Torta al cioccolato e arachidi | non serve cuocerla È pronta in 5 minuti!

Leggi su donnaup

(Di domenica 10 dicembre 2023) Vuoi portare a tavola un dolce alfacile e veloce da preparare? Ti consiglio di provare a realizzare la ricetta dellaal. Questaè facilissima da fare e ti porterà via soltanto una manciata di minuti. Infatti non avrai nemmeno bisogno di accendere il forno per portarla a termine. Alla fine potrai gustare unamorbida con un tocco di croccantezza che la renderà deliziosa tanto da essere per tutti irresistibile. Inoltre dopo la lettura del procedimento potrai trovare un video tutorial in modo da non perderti nemmeno il passaggio più piccolo. Provala e dopo falla assaggiare ai tuoi ospiti, tutti ti chiederanno il bis!al: ingredienti e preparazione. La ricetta ...