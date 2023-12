Torno in tv | l' annuncio choc di Adriano Celentano | tutti senza parole dalla Venier

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 10 dicembre 2023)torna in tv: ad annunciarlo è stato lui stesso a Domenica In. Il cantante lo ha detto in un videomessaggio a Vincenzo Mollica, ospite in studio da Marasu Rai 1. "Ciao Vincenzo - ha esorditonel filmato - bella questa idea di fare uno spettacolo sulla cosa più importante di ognuno di noi: la vista. Solo tu potevi avere un'idea così preziosa. Ed è fantastico sapere che mentre la tua vista, purtroppo, ha dei cedimenti, tu piano piano scopri che solo attraverso l'arte di non vedere ti accorgi che tra le cose più belle che hai fatto, le migliori saranno sempre le cose più semplici. È questa la tua forza, cogliere il necessario". Poi l'a sorpresa: "Il programma che ho appena finito di preparare ti piacerà tantissimo. Tutto è pronto ormai, mancano solo pochi ...