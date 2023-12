Tornado devastante sul Tennessee | 6 morti | 23 feriti “Anche i camion volavano come foglie” video

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 10 dicembre 2023) Sono almeno 6 le vittime, tra le quali un bambino e oltre e 20 idelche ha colpito in queste ore gli Stati Uniti: le forti tempeste hanno colpito la zona centrale dello Stato del, con danni registrati a case e attività commerciali in diverse città. Tre delle vittime, fra cui un bambino, sono rimaste uccise dopo che quello che si pensa sia un, durato almeno 20 minuti, ha colpito la contea di Montgomery a nord di Nashville, vicino al confine con il Kentucky, e altre tre persone sono morte per le forti tempeste che hanno colpito un quartiere di Nashville poco a nord del centro. I 23si trovano in cura in ospedali della contea di Montgomery. LEGGIUsa,in Texas: "La città di Matador è ...