Torino | Juric polemico | “Manca il rosso a Oyono Stiamo subendo tanto…”

Altre News in Rete:

'Deve cambiare atteggiamento': Juric lo ammonisce in diretta

Ivan(Lapresse) - calciomercato.itNel post partita l'allenatore delsi è soffermato a parlare di uno dei casi di questa stagione, la continua esclusione di Nemanja Radonjic. Il ...

Frosinone-Torino 0-0, Juric: “Un buon punto. Radonjic faccia esame di coscienza” Toro News

Juric: "Oyono andava espulso. Ultimamente siamo poco fortunati con gli arbitri"

Il tecnico granata dopo il pari col Frosinone: "Il Torino sta subendo tantissimo: il secondo giallo di Oyono è netto. Con un uomo in più sarebbe stata una partita diversa" ...

Juric a Torino Channel: "Vogliamo vincere la prossima"

Ivan Juric ha parlato anche in esclusiva a Torino Channel, dopo il pareggio di Frosinone. "È stata una partita tosta come mi aspettavo. Loro in casa hanno fatto buone partite, mi ...