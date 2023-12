Altre News in Rete:

Torino: Juric, pari ok ma con arbitri restiamo non fortunati

L'allenatore del, Ivan, si prende il punto uscito dal match di Frosinone, "una partita tosta, intensa, in cui nell'ultima mezzora abbiamo spinto tanto. Il pari va bene, anche se continuiamo ad essere poco ...

Frosinone-Torino 0-0, Juric: “Un buon punto. Radonjic faccia esame di coscienza” Toro News

Juric non ci sta: «Noi penalizzati dagli arbitri, in queste gare…»

Ancora lamentele da parte del Torino per i presunti torti arbitrali subiti, ecco cosa ha detto Juric dopo la partita col Frosinone Intervenuto in conferenza stampa ai margini del pareggio per 0 a 0 in ...

Torino, Juric recrimina: “Manca il secondo giallo a Oyono. Abbiamo creato tanto, ma il pari va bene”

Torino, non senza qualche polemica, Ivan Juric accetta lo 0-0 di Frosinone. Queste le parole del tecnico granata, nel post partita, ai microfoni di DAZN.