Torino | Ilic | «Vogliamo fare punti»

(Di domenica 10 dicembre 2023) Ivan, centrocampista del, ha parlato a Sky Sport prima della gara contro il Frosinone allo Stirpe Ivan, centrocampista del, ha parlato a Sky Sport prima della gara contro il Frosinone allo Stirpe. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «Ci aspetta una partita difficile contro il Frosinone. Sono un’ottima squadra ma noi. Ricci o Linetty? Non cambia niente perché noi sappiamo come giocare, sono contento che sia tornato Samuele».

Altre News in Rete:

Frosinone - Torino, le formazioni ufficiali: Kaio Jorge dal 1', attacco pesante per Juric

Di Francesco(3 - 4 - 1 - 2): Milinkovic - Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova,, Ricci, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric

Ricci-Ilic, la mediana champagne del Torino: il replay un mese dopo Tuttosport

Torino, Ilic e Linetty incontrano i tifosi allo Joma Store Toro News

SERIE A, Le formazioni ufficiali di Frosinone-Torino

Dopo gli anticipi del sabato, la domenica di Serie A si apre con la sfida dello Stirpe tra Frosinone e Torino. Queste le scelte dei due allenatori per la gara delle ...

Le formazioni ufficiali di Frosinone-Torino: confermato l'attacco a due, torna Ricci in mediana

Sono state da poco comunicate le formazioni ufficiali per la gara di mezzogiorno e mezza tra Frosinone e Torino. Granata con Sanabria e Zapata in attacco, in mediana torna Ricci al posto di Linetty,..