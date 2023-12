Thuram si riconferma miglior partner di Lautaro Martinez! Numeri record

Leggi su inter-news

(Di domenica 10 dicembre 2023)ancora protagonista con l’Inter, ma ormai non è più notizia. L’inizio di stagione per l’attaccante francese è letteralmente straordinario e non solo dal punto di vista degli assist (primo ancora in Serie A), ma ancora anche in gol. Siild’attacco perMartinez (capocannoniere senza rigori). COPPIA FORMIDABILE – Marcuscon il gol segnato all’Udinese è salito a quota sei gol in Serie A, il settimo di questa stagione, col francese che è anche ilassistman del campionato. L’attaccante francese è quello che più si avvicina aMartinez versione Antonio Conte, con l’argentino che di fatto oggi è il vero trascinatore della squadra, un po’ come lo era Romelu Lukaku con l’ex CT in panchina. Il ...