‘The Times’ | con Eike Schmidt 5 milioni di visitatori l’anno

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 10 dicembre 2023) (Adnkronos) – Il numero didegli Uffizi è passato da 3quandoha iniziato il suo mandato di direttore nel 2015 ai previsti cinquedi quest’anno, con lo storico dell’arte tedesco fresco di cittadinanza italiana e destinato a lasciare l’incarico alla vigilia del prossimo Natale. Lo scrive il quotidiano inglese “The Times” in un articolo pubblicato oggi, in cui ricorda che il compito del primo direttore straniero nei 442 anni di storia del museo fiorentino è stato “quello di aumentare il numero dei, non scoraggiarli”. Ma gli Uffizi, come molti altri siti del patrimonio italiano, nel 2015 “erano in piena crisi”.decise così che i numeri non dovevano non dovevano essere ridotti, ma riorientati. “In generale, i ...