Terribile schianto | Gaetano muore a soli 23 anni

(Di domenica 10 dicembre 2023) Nelle prime ore della mattina di oggi, il cuore pulsante di Palermo è stato teatro di un tragico incidente stradale che ha lasciato un’impressione indelebile sulla città. In viale Regione Siciliana, all’altezza di via Principe di Paternò, si è consumato uno scontro fatale che ha strappato la vita aPuccio, un giovane di23. L’incidente, avvenuto intorno alle 2 di notte, ha visto coinvolte due vetture: una Fiat Punto, guidata da C. F., quarantenne, con a bordo il giovane Puccio, e una Fiat 16, condotta da I. M., 55. Secondo le indagini preliminari degli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale, la Fiat Punto, dopo l’urto, si è violentemente schiantata contro un palo dell’illuminazione, ribaltandosi. Nonostante l’immediato intervento dei soccorritori del 118, la gravità ...