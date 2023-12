Terranova | “Siamo amareggiati per la sconfitta ma basta una scintilla”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 10 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il rilancio da titolare di Emanuelenon èto al Benevento per tornare a vincere. La Strega, dopo il derby con la Juve Stabia, si è dovuta arrendere anche all’Avellino. Un ko che fa male, come ammesso dallo stesso difensore arrivato in estate dopo l’esperienza alla Reggina. Sensazioni –, dispiaciuti per non aver vinto per la città intera, per i tifosi. Purtroppo dobbiamo accettare il verdetto del campo, da domani bisogna ripartire più forti di prima, dobbiamo stare uniti e dare il primo segnale a noi stessi. Carattere – L’impegno, la determinazione e la volontà di fare quello che proviamo ci sono. Oggi abbiamo avuto un pizzico di sfortuna, ci dobbiamo leccare le ferite e ripartire più agguerriti di stasera. Mancanze – Non credo che i nostri ...