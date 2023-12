Terra amara | trame dall' 11 al 16 dicembre 2023 | la morte di Sevda

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 10 dicembre 2023)perderà tragicamente la vita, durante la prossima settimana di programmazione di. Le'11 al 16, nel frattempo, raccontano che Zuleyha svelerà a Gulten che Umit è incinta di Demir. In seguito, all'evento per la nuova fondazione intitolata ad Hunkar Yaman, parteciperà anche Umit, ma Demir proverà a mandarla via. La donna informerà il suo ex amante della sua gravidanza e lui le dirà di abortire. Umit, però, non vorrà sottostare agli ordini di Yaman. Più tardi, Azize metterà sottosopra i cassetti di Zuleyha nel tentativo di procurarsi un foulard e Sermin rimetterà a posto. La cugina di Demir, in quel momento, troverà la foto del tradimento dell'uomo con Umit, mentre Yaman pianificherà il sequestro di Umit e pagherà un medico affinché la faccia ...