Terra Amara | anticipazioni 10-16 dicembre 2023 | un’altra morte a Cukurova

(Di domenica 10 dicembre 2023)da domenica 10 a sabato 16Umit, senza stipendio poichè sospesa dalla Direzione sanitaria per lo scandalo delle foto, e ricercata da Demir, tenta la fuga ma perde i soldi che la madre le aveva procurato, e deve rivolgersi a Fikret. Saniye licenzia Cumali, sospettato di molestare Uzum. Fekeli ha fatto domanda di adozione per Kerem Alì e informa Luftiye dell’esistenza di due parenti di Mujgan, madre e fratello, che potrebbero avanzare diritti sull’affidamento del bambino. Umit è spaventata perchè crede che Demir voglia ucciderla e cerca l’aiuto di Fikret al quale confessa di essere incinta. L’uomo si offre di farla scappare, ma viene richiamato alla proprietà di Fekeli per un problema grave. Un avvocato si trova alla ...

Terra Amara, Sevda muore uccisa da Umit

Terra Amara, Sevda muore uccisa da Umit Anticipazioni turche sulle prossime puntate della soap opera turca Bir Zamanlar Çukurova.