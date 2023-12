Tempesta d' amore | trame 10-16 dicembre 2023 | Josie perde il lavoro

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 10 dicembre 2023)Kleerà il suo, nel corso della prossima settimana di programmazione did'. Ledella soap opera tedesca dal 10 al 16, infatti, sottolineano che la ragazza finirà nei guai a causa di André. Quest'ultimo, per risolvere i suoi problemi economici, ha iniziato a preparare delle pietanze per un servizio di catering e Werner si è accorto che la contabilità della cucina del Fürstenhof presenta delle anomalie. L'anziano albergatore, in particolare, si è convinto che qualcuno stia rubando del cibo e i suoi sospetti sono caduti su. Werner, certo che sia la Klee la responsabile dei furti, deciderà di sospenderla. Per la cuoca sarà un durissimo colpo, mentre Henning sarà incredulo di fronte ...