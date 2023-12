Taylor e Selena di nuovo insieme | gli alti e bassi della loro lunga amicizia

Leggi su dilei

(Di domenica 10 dicembre 2023) Nei momenti difficili, nulla è più consolatorio che una serata assieme alla migliore amica. Così, dopo una giornata trascorsa a scatenare aspre polemiche sui social – di certo non una novità per lei –Gomez ha chiamato in soccorso la bffSwift, con cui ha trascorso una spensierata nottata tra ragazze. Non è la prima volta che la popstar più acclamata del globo corre in soccorso dell’ex di Justin Bieber. Le due sono amiche da quasi 15 anni, letteralmente metàvita. Ripercorriamo le tappe più significative dell’più famosa di Instagram.: i ragazzi passano, le amiche restano Fu per merito di una coppia di pessimi fidanzati seGomez eSwift si conobbero. Nel 2008, ben 15 anni ...