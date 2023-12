Tardelli | «Inter squadra quasi perfetta Adesso molto serena»

Leggi su inter-news

(Di domenica 10 dicembre 2023) L’vince con l’Udinese e la rosa sforna prestazioni al limite del credibile. Marcosottolinea l’importanza delle scelte di Simone Inzaghi su 90? Minuto alla Rai. COMPLIMENTI – È stata impressionante la prova fornita dai ragazzi di Simone Inzaghi nella partita contro l’Udinese. Marcolo riconosce e dice sinceramente: «Se pensiamo che Frattesi è in panchina e gioca poco dobbiamo sapere che tipo di rosa ha l’. Ha tanti cambi, questa poi è un’annata particolare. L’mi sembra una, che va in campo senza problemi risolvendo qualsiasi situazione. Se non fa gol Lautaro Martinez fa gol Thuram, fa gol Dimarco. In questo momento è una...