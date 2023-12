Taranto-Monopoli lunedì 11 dicembre 2023 ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di domenica 10 dicembre 2023) La doppietta di Kanoute ha regalato aldi Capuano una preziosissima vittoria in quel di Potenza, in una gara che cancella il KO contro la Casertana e consolida gli jonici in piena zona playoff. La sfida odierna propone il derby pugliese contro ildi Tomei, squadra che con 18 punti è di poco sopra alla zona playout. Il gabbiano viene da due sconfitte consecutive, l’ultima dei InfoBetting: Scommesse Sportive e