Tagli di capelli | il bob è il più amato del 2023 e lo sarà anche nel 2024

Leggi su vanityfair

(Di domenica 10 dicembre 2023) Stile Hollywood, alla francese, pari o asimmetrico, mini o midi: nel corso dell'anno che sta per concludersi lo abbiamo chiin tantissimi modi diversi, complici variazioni sul tema e tante proposte di stile. Ecco quelli che ci sono piaciuti di più, e che non sembrano destinati a passare di moda. C'è un bob perfetto per ogni donna, o forsepiù di uno…