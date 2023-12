Supply Chain | ecco come le aziende affrontano l’iperinflazione e l’incertezza

Leggi su quifinanza

(Di domenica 10 dicembre 2023) Il 76% dei dirigenti C-suite al vertice delleitaliane afferma di voler modificare in modo opportunistico parti della propriain risposta a eventi recenti quali la pandemia da COVID-19, la guerra russo-ucraina che ha provocato una carenza di materie prime a livello globale e un aumento delle pressioni inflazionistiche, o ancora i cambiamenti della domanda dei consumatori, che richiedono una scelta più ampia e una disponibilità sempre più rapida. A fronte di un 65% di manager italiani che prevede un aumento dei costi fino al 10% nell’anno fiscale in corso, gli intervistati guardano a una serie di strategie volte a potenziare la resilienza delle proprie catene di approvvigionamento. Secondo il “Barometer 2023: Pressure on Cost Continues” di FTI Consulting, il 38% degli ...