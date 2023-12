Supercoppa italiana | accordo tra Lega e De Laurentiis | la decisione

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 10 dicembre 2023) Si sblocca la situazione inerente alla. Dopo tante vicissitudini, arriva l’ufficialeda parte della. A Napoli è arrivato il momento di dimenticare la sconfitta maturata contro la Juventus, concentrandosi nell’immediato verso il prossimo e delicato incontro. Gli azzurri saranno infatti attesi il 12 dicembre in quel del Maradona per sfidare il Braga in Champions League. Un incontro divenuto con il tempo fondamentale, in quanto una sconfitta con due o più gol di scarto estrometterebbe i partenopei dagli ottavi di finale del torneo UEFA. Uno scenario assolutamente da non contemplare all’ombra del Vesuvio dove, dopo le difficoltà nate in campionato, ci si vuole mettere in proprio nelle restanti competizioni. Fra esse, ovviamente, anche la tanto discussa...