Superbonus | Bicchielli | ' commissione inchiesta utile | nessuna paura per verità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 10 dicembre 2023) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Ilè stata una misura che ha troppi punti oscuri, costata troppo, con troppe frodi che dovranno pagare le future generazioni per anni. Unadisulla gestione delpuò essere certamenteper fare chiarezza e capire fino in fondo cosa sia successo, anche per evitare errori nel futuro. Non bisogna mai averedella ricerca della”. Lo dice il vicepresidente di Noi moderati Pino