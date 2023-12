(Di domenica 10 dicembre 2023) INTERVISTE ALLO SPECCHIO. La Madre Badessa del monastero di Santa Grata: la cultura vive nell’esistenza dell’umanità. Proseguono le interviste in collaborazione con «Il Giornale di Brescia».

Altre News in Rete:

Suor Monia Alfieri sulla retromarcia di Valditara: "Concia Non mi preoccupava. Ora chi si è lamentato sia coerente"

Ma la famiglia non deve avere condizionamenti economici per la piena libertà di scelta". "La parola d'ordine è coerenza" In un articolo a sua firma,Monia Alfieri oggi ha scritto ...

Suor Scolastica: «C'è bisogno di ascolto» - Rubriche Interviste allo specchio, Bergamo L'Eco di Bergamo

Morti 2023 - SUOR SCOLASTICA - 949772 - Necrologie Il Piccolo Necrologi Defunti – Annunci Necrologici - Necrologie Il Piccolo

Suor Scolastica: «C’è bisogno di ascolto»

«Vogliamo essere testimoni di speranza. Lo facciamo nelle conversazioni alla grata, al telefono, un tempo con la corrispondenza. Lo facciamo nella preghiera. Sono tutte possibilità di incontro che ...

Educare alle relazioni, Concia: “A destra non sopportavano una femminista lesbica, a sinistra non gradivano il mio dialogo senza pregiudizi”

La recente decisione del Ministro Valditara di non procedere con l’incarico conferito a Paola Concia, suor Anna Monia Alfieri e Paola Zerman, per il progetto ‘Educare alle relazioni’ ha sollevato un’o ...