Sui negoziati per il Patto di stabilità piomba la mina Mes

(Di domenica 10 dicembre 2023) Nonostante il pressing in Europa e un negoziato sulla riforma deldiche più difficile di così non poteva essere, si profila un nuovo rinvio sul Meccanismo europeo di. Pro-memoria alla mano, l’Italia è l’unico Paese in Europa a non aver ancora ratificato il Trattato che ratifica il Mes. Uno stallo che finora è stato gestito tutto sommato bene da Giorgia Meloni, ma che ora rischia di avvitarsi su se stesso, più di quanto non lo sia già. Il prossimo 14 dicembre era infatti in programma un primo passaggio in Parlamento, dal momento che l’esecutivo ha sempre demandato la ratifica a Camera e Senato. Ma ecco il primo forfait, quello della Lega che a onor del vero è sempre stata contraria alla sottoscrizione del Meccanismo. “Ildiè lontano da essere concluso, e anzi ...