Strana reazione di Perla durante la notte per l’uscita di Mirko

Leggi su biccy

(Di domenica 10 dicembre 2023) L’eliminazione diBrunetti al Grande Fratello ha sorpreso molti telespettatori, che erano quasi certi deldi Anita o Sara. Quando Alfonso Signorini in diretta ha chiesto acosa pensasse, lei ha dichiarato: “Se penso che sia uno scherzo questa uscita? Sì Alfonso penso che non sia uscito davvero“. Di solito però i gieffini dopo pochi minuti capiscono se l’eliminazione era reale o meno, ma questo non è successo con la Vatiero. La bella campana infatti in pienaha avuto unaaldi scena del suo ex fidanzato.infatti continua a pensare chenon sia uscito dal Grande Fratello e che forse possa essere in tugurio. Ladi ...