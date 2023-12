(Di domenica 10 dicembre 2023) L'allarme di Biancalani (Fimmg) sugli espatri in Medioriente: 'Fenomeno in continua crescita. Due colleghi ospedalieri hanno deciso di trasferirsi a Dubai"

"Stipendi da 30.000 dollari al mese", anche i medici di Prato vanno a lavorare in Arabia Saudita

Bonus stipendi a dicembre per insegnanti e statali, quanto vale la vacanza contrattuale e chi è escluso

Con lo stipendio di dicembre è in arrivo una sorta di "bonus" in busta paga per gli insegnanti e gli altri dipendenti pubblici. Con il decreto Anticipi, il n.145 di ottobre 2023, ...