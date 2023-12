Stelle di Natale Rami di orchidee blu Bulbi fioriti E tante piante tropicali Gli addobbi più belli per le feste sono green Ecco le varietà di tendenza

Leggi su iodonna

(Di domenica 10 dicembre 2023) «Avremmo a disposizione ben poche espressioni di felicità se non conoscessimo il fiore» scriveva il poeta Maurice Maeterlinck, appassionato naturalista e vincitore del Nobel per la Letteratura nel 1911. Come dargli torto? L’inverno è la stagione più avara in fioriture, ed è anche il momento dell’anno in cui vorremmo che madre naturaggiasse con noi, riempiendo a dicembre la casa di colori. In attesa della primavera, possiamo progettare unfiorito grazie ache vengono da altri climi, che ci garantiscono cromie fogliari e corolle graziose, di facile reperibilità e semplici da curare. Molte le conoscete già, probabilmente, ma esistono nuoveda scoprire. ...