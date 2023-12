Stefano De Martino diverte tutti a Ballando con le stelle | la giuria senza parole

(Di domenica 10 dicembre 2023) La recente puntata dicon ledel 9 dicembre 2023 ha riservato una sorpresa al suo pubblico: una misteriosa esibizione dide. L'evento ha creato molti interrogativi tra i telespettatori, specialmente per il comportamento insolito del ballerino che, a differenza delle consuete procedure, ha lasciato lo studio immediatamente dopo la sua performance,attendere i commenti della. Il mistero didecon lede, noto conduttore di Rai 2, ha offerto al pubblico una deliziosa performance dedicata a Telethon. Ciò che ha creato scalpore, però, è stata la sua fuga precipitosa dallo studio di Rai 1 subito ...

