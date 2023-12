Staffetta femminile Hochfilzen 2023 biathlon oggi in tv | orario | canale e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di domenica 10 dicembre 2023) A che ora e come seguire la4×6 km di, gara valevole per la seconda tappa della Coppa del Mondo di. L’Italia si affida all’inedito quartetto composto da Samuela Comola, Lisa Vittozzi, Beatrice Trabucchi e Rebecca Passler. Resta a riposo, dunque, Dorothea Wierer che, così come accaduto nell’opening di Ostersund, anche questa settimana ha avuto dei problemi di carattere influenzale e non si è presentata nelle migliori condizioni all’appuntamento sulla neve austriaca. Il gruppo azzurro, tuttavia, è deciso a fare meglio dell’ottavo posto messo a referto nella tappa d’apertura in Svezia. La nazione favorita è la Norvegia di Tandrevold e Knotten, seguita dalla Svezia delle sorelle Oeberg, dalla Germania di Voigt e Hettic-Walz e dalla Francia di Jeanmonnot e ...